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【美品】臨床口腔外科学 一からわかる診断から手術
商品番号 R38849202676
商品名

【美品】臨床口腔外科学 一からわかる診断から手術
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,218 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。「臨床口腔外科学一からわかる診断から手術」角保徳定価:￥10000【商品状態】特筆する痛み・折れなどはありません。中は問題なく読める状態です。マーカー記入はありません。タバコ、ペットなしの部屋で保管していました。確認を行いましたが、その他の書き込み等の見落としがあるかもしれませんご了承の上、ご購入下さい。【発送に関して】送料無料の匿名配送で対応致します。【注意事項】個人保管の中古品です。使用感は人によって感じ方に差があります。神経質な方のご購入はお控え下さい。購入後のクレームは対応しかねます。上記をご理解頂ける方のご購入をお願いします。【その他】喫煙者＆ペットはなしの環境で管理しています。商品撮影は昼夜問わず白色電灯下で行います。#角保徳#角_保徳#本#自然／医療・薬学・健康
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【美品】臨床口腔外科学 一からわかる診断から手術商品詳細ページ | メディカルブックセンター
【美品】臨床口腔外科学 一からわかる診断から手術臨床口腔外科学 一からわかる診断から手術 | 角 保徳, 樋口 勝規, 梅村 ...
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