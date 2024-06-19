未開封品　スーパーロボット大戦コンプリートボックス PS

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商品詳細
即購入OK/値下げ不可。スムーズな取引希望の為、支払/受取評価/メッセージの遅い方、神経質な方は購入を御遠慮下さい。「スーパーロボット大戦コンプリートボックス」バンプレスト¥6800DISC1第2次スーパーロボット大戦第3次スーパーロボット大戦スーパーロボット大戦EXDISC2HISTORYOFSUPERROBOTWARSの2枚組。未開封品。発売(1999.6)から20年以上経過で未開封品で希少な為、高めの価格設定にしています。
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