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美品 掛け軸 上村松園筆 序の舞図 工芸印刷 舞妓 年中掛け 芸者
商品番号 G39696310676
商品名

美品 掛け軸 上村松園筆 序の舞図 工芸印刷 舞妓 年中掛け 芸者
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ183×64センチ絹本桐箱工芸印刷目立った汚れなく状態良いです。インテリア和室床の間アートおもてなし着物絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...人物・肖像
http://narcologia.ru/goods/procurement364433.html
http://narcologia.ru/goods/perforce928465.html
http://narcologia.ru/goods/navigate589130.html
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