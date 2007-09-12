Our face : 北野謙（初版サイン本）



our face―日本に暮す様々な人々3141人を重ねた肖像 our face―日本に暮す様々な人々3141人を重ねた肖像



our face=──北野謙 our face=──北野謙



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北野謙『our face』個展（北京、三影堂にて） | MEM 北野謙『our face』個展（北京、三影堂にて） | MEM



PGI | our face PGI | our face



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北野謙 展「our face project: Asia」：artscapeレビュー｜美術館 ... 北野謙 展「our face project: Asia」：artscapeレビュー｜美術館 ...



北野謙「猛スピードで変わりゆく中国でそのとき、その場所でしか ... 北野謙「猛スピードで変わりゆく中国でそのとき、その場所でしか ...



北野 謙展 ／our face プロジェクト | 冷蔵庫に入る象 北野 謙展 ／our face プロジェクト | 冷蔵庫に入る象



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our face」より 滋賀県近江高校野球部員42人を重ねた肖像 - 東京国立 ... our face」より 滋賀県近江高校野球部員42人を重ねた肖像 - 東京国立 ...



北野謙 － our face: Asia [オリジナルプリント付限定版] | MEM_INC 北野謙 － our face: Asia [オリジナルプリント付限定版] | MEM_INC



our face: Asia｜青幻舎 SEIGENSHA Art Publishing, Inc. our face: Asia｜青幻舎 SEIGENSHA Art Publishing, Inc.



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写真家北野謙の写真集「Ourface日本に暮す様々な人々3141人を重ねた肖像ワタシタチノ存在」です。59の人びとと59のキーワード。当時の日本を見渡す写真集。署名サイン入り（写真3枚目）初版本（写真9枚目）帯あり、葉書・注文カードあり澤田知子瀬戸正人森村泰昌石川直樹荒木経惟森山大道沢渡朔東松照明篠山紀信中平卓馬ホンマタカシ川島小鳥梅佳代古屋誠一杉本博司川内倫子奥山由之RyanMcGinleyAndreasGurskyStephenShoreCindyShermanMartinParr#北野謙#本#BOOK#アート#エンタメ