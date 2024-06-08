ロックマンX3 スーパーファミコン ソフト

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ご覧頂きありがとうございます。人気のロックマンシリーズです。コレクション整理の為に出品いたします。ハガキ、チラシ、チラシ、ビニール袋が揃っているのは珍しいと思います。事前に実機にて動作確認済みです。端子部分も綺麗で起動しやすいですが念の為に接点復活剤で清掃しております。箱、説明書にはイタミや汚れ等ございます。状態は画像にてご確認下さいませ。あくまで素人保管の中古品です。細かい事を気にされる方、完璧を求める方、神経質な方は購入をお控え下さい。#スーパーファミコン#ロックマン#カプコン