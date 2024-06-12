BTS公式グッズ FILM VIEWER セット

BTS[OFFICIALFILMVIEWER]SPECIALKITリール8種セットJPFC公式ショップにて購入しました。【商品紹介】■定価 11,900円・ティンケース・フィルムビューアー・フィルムリールティーンケース・フィルムリール8枚・ミニキーリングセット・ストラップ・デコステッカー・トレカ7枚未使用品になりますが写真撮影の為、開封しています。【別売りリール】・O!RUL8.2?(箱無し)2枚・2COOL4SKOOL(箱無し)2枚↑箱がないため、フィルムリールティーンケースの中に入れさせて頂きます。・DARK\u0026WILD(未開封)・MAGICSHOP(未開封)・LYSFAINAL(未開封)・SKOOLLUVAFFAIR(未開封)・LIKEANACTOR(未開封)・BUBBLEGUMTALK(未開封)自宅保管ですのでご了承ください。※海外製品のため初期傷等ある場合がございますので、ご了承いただける方のみご購入ください。即購入可能です。BTS防弾少年団公式グッツ公式グッズARMYメンバーズシップキムソクジンミンユンギキムナムジュンチョンホソクパクジミンキムテヒョンチョンジョングクジンユンギSUGAホビJ-HOPEナムさんRMジミンテテVグク



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