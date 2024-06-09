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ギタースタンド スタンド 折りたたみ式 安定耐久 軽量 アルミ製 2個
商品番号 F96860778730
商品名

ギタースタンド スタンド 折りたたみ式 安定耐久 軽量 アルミ製 2個
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【特徴】・ソフトホールドオットマンと保護パッドにより、楽器を効果的に保護し、同時に滑りを防ぎます、安定性、軽量で耐久性もあります。・スタンドに置くことで見栄えが良くなり、お部屋のアクセントにもなります。・折りたたみ式で組み立て、取り外しが簡単、持ち運びにも便利です。・エレキギターからアコースティックギターの厚みまで対応。固定しやすく、安定したデザインでギターを保護します。・関連：ユニバーサル折りたたみ式ギタースタンドポータブルギタースタンドアコースティックギター、エレクトリックギター、ウクレレ、ギターバイオリンなどに適しています合金三脚弦楽器楽器ラックホルダーギターアクセサリーA型軽量ギターホルダーギターバイオリン　ウクレレエレキベースギター、ベースに使用できるスタンダードなギタースタンド！省スペースなコンパクトモデル大切なギターを安全にかっこよくディスプレイできます！軽量アルミ製ギターホルダーキターハンガーギターラックシンプルA型置き型ゴールド【仕様】商品名：折りたたみ式ギタースタンド品番：IN-3121重さ：0.92kgカラー：ゴールド展開時サイズ：31×28.5×25cm素材：高強度アルミニウム合金【セット内容】本体x2※足の滑り止め部分は入荷時期により異なります。※モニター環境により、実際のカラーと異なって見える場合がございます。
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