インテリア 写真集「L’utopie du tout plastique」仏語

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商品詳細
1960〜1973年プラスチック製プロダクト写真集「L’utopiedutoutplastique1960a1973」PhilippeDecelle/DianeHennebert/PierreLoze著1994年FoundationPourL'Architecture【絶版】◆◆詳細◆◆1960年頃に登場した当時の新素材である「プラスチック」を使用したプロダクト作品を紹介する内容、オイルショックの起きた1973年までの作品が掲載されています【デザイナー】JoeColombo（ジョエ・コロンボ）VernerPanton（ヴェルナー・パントン）EttoreSottsass（エットレ・ソットサス）VICOMAGISTRETTI（ヴィコ・マジストレッティ）ENZOMARI（エンツォ・マーリ）DorotheeMaurer-Becker（ドロシー・ベッカー/インゴ・マウラー）ほか◆◆仕様◆◆洋書フランス語インテリアプロダクトデザイン家具ペーパーバック28.7×23.2cm158ページ◆◆状態◆◆表紙に経年による薄スレが若干ございますページ端に薄ヤケが少し#本#エットレソットサス#インテリア#デザイン#スペースエイジ
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