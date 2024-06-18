Astérix【美品・SMS欧州版】

■商品説明Astérixは、マスターシステム用の1991年のプラットフォームゲームです。これは漫画シリーズAsterixに基づいており、このフランチャイズに基づく一連のゲームの一部です。初リリース日：1991年モード：マルチプレイヤーコンピュータゲーム開発元：セガ販売元：セガプラットフォーム：セガ・マスターシステムジャンル：プラットフォーム・ゲーム、アクションゲーム■商品状態・動作確認済・付属品：写真からご判断ください・商品状態：A（中古美品）■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。■出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo