エガオノダイカ　★新品★　北米版 ブルーレイ

■■■注意■■■国コードが変更可能なBlu-rayプレイヤーを用意してください。（一部を除き国内製Blu-rayプレイヤーは国コードの変更が出来ず、再生出来ません）■■■視聴方法■■■●PS3、PS4、PS5●初期設定で再生可能です。●シャープ製ブルーレイレコーダー●国コードの変更が出来る機種があります。＜必ず説明書を確認して下さい、設定出来ない機種もあります。＞”設定”⇒”録画・再生設定”⇒”BD/DVD再生設定”⇒視聴制限レベル⇒国コード⇒アメリカ●パソコン●国コードの変更を設定できる専用のプレーヤーソフトを使用します。（PowerDVD等）PowerDVD20の設定方法は設定⇒ブルーレイディスク⇒ブルーレイ国・地域の設定⇒システムの場所を米国にすれば再生可能。■■■北米版正規品■■■内容：BD2枚組全12話収録音声:日本語字幕：英語（”字幕Off不可”なので注意）BDリージョンコード：日米共通リージョンA（ブルーレイプレイヤーの地域設定を日本以外にしないと”再生不可”です）●●●●発送に関して●●●●緩衝材で保護した上で発送させていただきます。その他のブルーレイはこちらで販売してます。#ichi_北米版ブルーレイ#ichi_ジャンル：ロボット#ichi_発送：らくらくメルカリ便



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