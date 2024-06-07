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NewJeans OMG アルバム 6形態セット 新品未開封 オール 全員
商品番号 A20251330418
商品名

NewJeans OMG アルバム 6形態セット 新品未開封 オール 全員
ブランド名 Avital
特別価格 税込 3,572 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NewJeans ニュージーンズ'OMG' Message Card ver. 6形態セット ditto 新品未開封 6枚セットWeverseShopJAPANで購入した正規品です。新品未開封品、シュリンクも破いていません。写真にあるものが全てです。（店舗特典等は付属しません。）今のところ、バラ売りは考えておりません。※海外製品の為、パッケージの痛みなどある場合ございます。御理解頂ける方のみご購入宜しくお願い致します※新品未開封品の為、内容物の不足などがあっても返品交換致しかねますNEWJEANSNEWJEANSニュージーンズOMGDITTOミンジMinjiハニHanniダニエルDanielleヘリンHaerinヘインHyeinNewJeansミンジハニダニエルヘリンヘインPOPUPIOMG!NU+JEANSADORnewjeansOMGヘインyes24特典アラジン特典トレカweverseweversejapanweverseglobalmusickorea
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