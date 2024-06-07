【新品未開封】プレイステーション5

「プレイステーション5CFI-1200A01」ディスクドライブ搭載型最新版型番:CFI-1200A01ブランド：ソニーPlayStationプレーステーション5パッケージ種類：通常版 ディスクドライブセット内容：本体、コントローラー色：ホワイト系購入価格:60,470円購入日：2023年8月保証期間：2024年7月保証用レシートも同封してお送りいたします。新品・未開封・未使用品です。即購入歓迎です。使用後の初期不良等の問題はメーカーまでお問い合わせください。【注意事項】すり替え等防止のため、キャンセル、返品、返金などはお断りさせていただきますので、ご了承下さい。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5#CFI-1200A01#新品#未開封#未使用#ps5#cfi-1200A01#保証



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