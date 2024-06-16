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デザインのひきだし50
商品番号 W29936641821
商品名

デザインのひきだし50
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「デザインのひきだし50」の新品購入未開封品ですが、下記のように注意点ございますため、コンディションを「目立った傷や汚れなし」といたしました。写真をご覧いただければ幸いです。発送時の問題なのか、購入時に既にシュリンクの隅が少し破れており砂が少し入っています。シュリンクを外してしまえば特に問題ないと思いますが、ご購入は気にされない方のみでお願いいたします。#グラフィック社編集部#本#芸術／一般
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