【大型配送タイプ】青木玄徳さん掲載ページ（ポスターサイズ）

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商品詳細
１ページサイズが大型タブロイド（約A3サイズ）の掲載ページを折らずにそのままお送りします。写真もファンにはうれしいポスターサイズですので人気です。大型配送商品のため、宅配便にてお届けします濡れ防止フィルムに入れ（大きいA3サイズ）の厚紙封筒にてお送りいたします。紙という特性上、インクにじみ・シワや傷、匂い等はご了承ください。#青木玄徳
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http://narcologia.ru/goods/passivity967283.html
【特別商品】YOUPAPERシリーズ #青木玄徳 掲載ページ
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