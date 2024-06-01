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商品詳細
「ストップ・メイキング・センス('84米)」デヴィッド・バーン/トーキング・ヘッズ/ジョナサン・デミ■ストップ・メイキング・センス「羊たちの沈黙」ジョナサン・デミによるトーキング・ヘッズのライヴ・ドキュメンタリーであり、「ラストワルツ」と並ぶ映画史上最高のコンサート映画。日本でも80年代ミニシアターブームの火付け役となり異例の大ヒットを記録。★映像・音声特典有り★本編収録曲1.PsychoKiller2.Heaven3.ThankYouForSendingMeAnAngel4.FoundAJob5.SlipperyPeople6.BurningDownTheHouse7.LifeDuringWartime8.MakingFlippyFloppy9.Swamp10.WhatADayThatWas11.ThisMustBeThePlace(NaiveMelody)12.OnceInALifetime13.GeniusOfLove14.GirlfriendIsBetter15.TakeMeToTheRiver16.CrosseyedAndPainless中古品であることにご理解をいただける方のご購入をお願いいたします。#デヴィッド・バーン#トーキング・ヘッズ#ジョナサン・デミ#CD・DVD
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