【非売品】ENHYPEN FC限定　fleet企画トレカ7枚セット

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商品詳細
最終お値下げです！ENHYPEN公式グッズ 匿名配送ファンクラブ会員限定で開催されたfleet企画のトレカ7枚セットです！非売品かつ入手方法も限定されていたためかなりレアだと思われます届いてすぐスリーブに入れて保管していたので傷や汚れ等も特に見当たりません即購入⭕️
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