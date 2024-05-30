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【非売品】ENHYPEN FC限定　fleet企画トレカ7枚セット
商品番号 I38410870013
商品名

【非売品】ENHYPEN FC限定　fleet企画トレカ7枚セット
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終お値下げです！ENHYPEN公式グッズ　　匿名配送ファンクラブ会員限定で開催されたfleet企画のトレカ7枚セットです！非売品かつ入手方法も限定されていたためかなりレアだと思われます届いてすぐスリーブに入れて保管していたので傷や汚れ等も特に見当たりません即購入⭕️
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