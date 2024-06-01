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- 【新品未開封！】UVERworld TAKUYA∞ T シャツ
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商品詳細
【今週限定販売】UVERworldTAKUYA∞produceTシャツBECOMETREEサイズL新品未開封で自宅保管。状態は新品未開封ですが、購入時に自然的にできるビニール、衣服のシワや折れなどがある場合がございますがご了承ください。未開封のため、中身の状態の確認できていませんのでご了承ください。購入したままの状態です。発送時に商品を折った状態での発送になりますので、折れ目がつく場合がありますのでご了承ください。トラブル回避のため、値下げ交渉はご遠慮ください。よろしくお願い致します(*´꒳`*)
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