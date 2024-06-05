任天堂Switch有機EL　本体（ニンテンドースイッチ）有機ELマリオレッド2台

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□未使用品のニンテンドースイッチ有機EL「マリオレッド」を買い取らせ ...



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ニンテンドースイッチ有機ELモデルに真っ赤な『マリオレッド』10月6日 ...

某量販店で購入したNintendoSwitch（ニンテンドースイッチ）有機ELモデルマリオレッド2台の新品未開封品。外箱に保証書欄のスタンプ印字が無し。外箱に購入したお店のレシートが貼ってありますが、そのままの状態でまとめてプチプチで包み、段ボール入れて梱包いたします。また、レシートはメーカー保証の際に必要となりますので捨てずに保管をお願いします。商品名：NintendoSwitch有機ELモデルマリオレッド2台商品状態：新品未開封品▼注意事項▼※購入時に外箱に取り付けてあるレシートはメーカー保証に必要になりますので捨てずに保管をお願いします。故障など修理の際は購入したお店ではなく、メーカーにご連絡をお願いいたします。※新品未開封品の為、動作の確認、初期不良や破損・欠品等については保証しかねます。また、中身の入れ替え防止のため、基本的に返品は受け付けておりません。外箱のキズや汚れ、擦り痕、箱潰れなど極端に気になる方、完全美品をお求めの方は入札をご遠慮ください。※新規の方、評価が悪いと判断した方は入札を取り消す場合がございますので、予めご了承ください。NintendoSwitch有機ELモデルマリオレッド×2台ブランド：任天堂NintendoSwitchセット内容：本体のみパッケージ種類：通常版