Nintendo NEWニンテンドー3DS本体・ソフトセット

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newニンテンドー3DSと中古ソフトのまとめ売りです。本体はカラフルスターのきせかえプレートです。最近はSwitchでしか遊ばなくなったので出品します。ソフトはドラクエ4(ds版)ドラクエ5(ds版)ドラクエ7ドラクエ9(ds版)シアトリズムファイナルファンタジーff4(ds版)です。探したら後からドラクエとマリオのいただきストリート(ds版)ドラクエ11出てきたので追加します。合計8本のソフト全てこの3ds本体で遊べるのでお得だと思います。※セット売り希望です。(しばらく売れそうになれけばこちらの文言は削除する可能性があります)何かご質問などございましたらお気軽にどうぞ。NintendoNEWニンテンドー3DSキセカエプレ-トパックCScolor:WHITEゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo