仏教美術　白檀　印度翡翠入り　数珠　念珠　桐箱付　N　5539

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大きさ 長さ約40cm 重さ約95ｇ画像6枚目のような箇所が見受けられます。白檀の香りします。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。