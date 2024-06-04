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仏教美術　白檀　印度翡翠入り　数珠　念珠　桐箱付　N　5539
商品番号 O86778558665
商品名

仏教美術　白檀　印度翡翠入り　数珠　念珠　桐箱付　N　5539
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　長さ約40cm　重さ約95ｇ画像6枚目のような箇所が見受けられます。白檀の香りします。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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仏教美術　白檀　印度翡翠入り　数珠　念珠　桐箱付　N　5539
仏教美術 白檀 印度翡翠入り 数珠 念珠 桐箱付 N 5539 - 彫刻/オブジェクト
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