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ジョンハン　We Make You
商品番号 G76824425345
商品名

ジョンハン　We Make You
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはseventeenセブチのトレカです。スリーブ＋段ボール補強＋防水対策をして発送します。＋50円で硬質ケースでの補強への変更、＋100円でメルカリ便への変更可能です。ご希望の方はご購入前にコメントお願いします。ご不明点などがございませんでしたら即購入可能です。⚠️検品はしておりますが、あくまでも素人検品です。又、海外製品ということをご了承の上ご購入お願いします。⚠️なるべく売り切りたい為、出品消去し再出品する可能性ございます。気になる商品がありましたらフォローしていただけると安心かと思います。seventeenセブチ　スンチョル　エスクプス　ジョンハンジョシュア　ジュン　スニョン　ホシ　ウォヌ　ウジ　ジフン　ミョンホ　ミンハオthe8ミンギュソクミン　ドギョム　スングァン　バーノンハンソル　ディノ　チャン
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