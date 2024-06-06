PS5本体 プレイステーション5 CFI-1100A

2021年2月14日に購入しました。2ヶ月ほど使用しました。型番はCFIー1100A01です。写真を載せていますので、そちらから状態や付属品のご確認をよろしくお願い致します。4枚目の画像に鏡面部のスレキズ等あります。中古品になりますので使用に伴うヨゴレやダメージ等ご了承下さい。神経質な方はご遠慮ください。箱に梱包材等巻いて発送になります。ご検討よろしくお願い致します。※動作確認済み※すり替え防止のため返品や交換等はお受け出来かねます。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5



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