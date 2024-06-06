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【匿名配送】VAZZROCK THE ANIMATION Blu-ray
商品番号 R20048668854
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【匿名配送】VAZZROCK THE ANIMATION Blu-ray
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 1,777 円
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商品詳細

VAZZROCKTHEANIMATIONバズアニ　Blu-rayバズライ　シリアル築二葉　築一紗・VAZZROCKTHEANIMATION3巻（Blu-ray）・7巻に封入のVAZZROCKLIVE2024の最速抽選応募券（シリアル）以上2点セットBlu-rayの特典ポストカード、ブロマイドは開封済みの為、別の袋に封入させて頂きます。※缶バッジやころっと等の特典はございません。ディスク未再生他、画像参照梱包方法…プチプチ、水濡れ防止即購入可・コメント不要素人保管ですので神経質な方のご購入はお控えください。
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