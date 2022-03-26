D ツアーパンフレット他25冊＋7冊セット品

ご覧いただきありがとうございます。トラブル防止のためにプロフもご一読いただけると有難いです。お値段ご相談などお気軽にコメントください(^^)⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆ヴィジュアル系バンドDASAGI(浅葱)ソロ東北三兄弟のパンフレット、メイキングブック、写真集など25冊＋7冊セット写真集です！すべて開封済で1,2度読んでいます。ビニール袋の上から確認したところ、折れや目立つキズなどはないかと思いますが、素人保管、素人検品であることご了承の上ご購入ください。※購入時のビニール袋が敗れたものは別のビニール袋に入れて保管していました。他にもDグッズまとめて出品しております！大切にしてくれる方にお譲りしたいので是非ご購入ご検討くださいm(*__)m⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆■D・パンフレットRosenstraussHAPPYUNBIRTHDAYWonderlandSavior~太陽の歯車~Darkfairytale道化師のカタルシス愚かしい竜の夢NarrowEscapeRevive～荒廃都市～DeadlysinUNCROWNEDKING狂王2020年ロックハート城2021年桜花咲き染めにけりREVENANT・メイキングブック、写真集WonderlandSaviorDeadlysinBloomingRoseVampirestory7daysforce@高田馬場AREAスリーブ付7冊セット■浅葱ソロ・パンフレット斑ツアーもののあはれ白面金毛九尾の狐火玉アマビエ観世能楽堂公演・メイキングブック、写真集白面金毛九尾の狐火玉アマビエ観世能楽堂公演■東北三兄弟パンフレット益荒男ツアー手弱女ツアー



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