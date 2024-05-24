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商品詳細
種類...ポケモンカード(ポケカ)初めまして!ご覧いただきありがとうございます!ビリジオンウルトラレアです。裏面に白かけ 表面の角に欠けが見られる部分があります。詳しくは写真をご覧ください。シリーズ···ポケットモンスターボックスパックシングル···シングルboxBOXポケカサポートvstarユニバースリーリエマリィセレナピカチュウカイリザードンイーブイヒーローズブラッキーアセロラルチアギラティナルギアミュウかがやくリザードンヒスイの仲間たちシロナの覇気スズナナタネの活気カミツレのきらめきグレイシアルカリオリーフィアミュウツーフウロレックウザスカーレットexバイオレットexコライドンミライドンサーナイトミモザプロモスペシャルセットプレミアムトレーナーボックスexクララポケモンカードゲーム新品タッグオールスターズジラーチピカチュウvmaxハイクラスパックトレーナーズリーリエsrがんばリーリエサポートsrグッズurプロモエネルギーミュウツーgxクワガノンvデデンネgxマルヤクデvmaxムゲンダイナvmaxインテレオンザシアンvサーナイトアメイジングレアデッキシールドプレイマットゼクロムgxレシラムgxリザードンvmaxルカリオ\u0026メルメタルgxピカチュウ\u0026ゼクロムgxレシラム\u0026リザードンgxミュウツー\u0026ミュウgxカプコケコvmaxボスの指令sr溶接工srウルトラシャイニーアルセウス\u0026ディアルガ\u0026パルキアgxフウロsrマリィsr大きなおまもりurふうせんurソニアsrシャイニースターvスペシャルアートれんげきウーラオスvmax漆黒のガイスト白銀のランスセレビィvバドレックスvmaxカトレアsrブラッキーvmaxエーフィvmaxシリーズ···プロモーションカード
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http://narcologia.ru/goods/housekeeper256409.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate353177.html
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