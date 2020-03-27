＊【専用】書　掛け軸＊

【掛け軸】 為書がされているので、名前を隠して写真をとりました。長い間保管していたため、シミがあります。中国の「書」がお好きな方、収集家の方にお譲りしたく出品します。※お値下げの対応は、遠慮願います。※何かご不明な点がございましたら、ご連絡ください。書の形式···掛け軸・掛軸



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