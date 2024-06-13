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非売品！バレンティーノロッシ直筆サイン入り写真集
商品番号 F54890026871
商品名

非売品！バレンティーノロッシ直筆サイン入り写真集
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 8,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バレンティーノロッシが、ヤマハからドゥカティに移籍するまでの、2004年から2010年までの活躍を収めた大変貴重な非売品写真集です。写真集には、2015年の日本グランプリで3箇所にサインを書いて貰いました。ロッシファンの方、如何でしょうか。サインを貰う時だけ開封しましたが、若干の擦れや汚れがあるかもしれません。ご購入に際して、神経質な方や完璧をお求めの方は、ご購入をお控え下さい。以上の事を御理解の上で、御検討のほど宜しくお願い致します。仕事の都合で、コメントの返答や商品の発送が遅れる事もあると思いますが、御理解の程宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/freshman625856.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce86255.html
http://narcologia.ru/goods/peroration308515.html

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