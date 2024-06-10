京焼　清水焼　平安　萬珠堂　染付柘榴文　花瓶・花器

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大変美しく華麗に、かつ力強く大胆にザクロが描かれた、平安・萬珠堂造の花瓶でございます。骨董品ですが、清水焼ならではの洗練された艶やかな美しさと存在感を滲ませる、大き目の花器です。もちろん、インテリアの一部として、お部屋に飾られるだけでも周囲を大変豪華な雰囲気にしてくれます。天然木製の花瓶台も付属しております。縁起の良い木のシンボル、ザクロ。開運パワーも呼び込んでくれるかもしれません☆彡大事に保管しておりましたが、お好きな方に楽しんで頂いたほうが陶器も喜ぶと思いますので、この機に出品させていただきます。サイズ口径約10㎝、高さ約23㎝、最大胴幅約16㎝台：直径約13㎝、高さ約2.5㎝自宅保管していた骨董品ですので細部の目立たない汚れや擦れ等、ご了承いただける方にお譲りいたします。元の共箱は経年劣化がございますので、更に丁寧に梱包し発送致します。サイズは素人の採寸ですので、ご参考までにどうぞ。なお、返品はお受けできませんので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。コメントなし即購入OKです。#京焼#清水焼#平安萬珠堂#青華#染付柘榴文#花瓶#花器#和の装飾#骨董#壺#美しい陶磁器カラー...ホワイトカテゴリ...花器形状...丸形テイスト...アジアン・エスニック・モロッコ風、エレガント、和モダン、和風主な素材...陶磁器