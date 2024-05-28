PCエンジン DUO-RX 本体 一式

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即購入歓迎！ご覧いただきましてありがとうございます。PCエンジンDUO-RX本体一式の出品です。付属品は外箱、本体、コントローラ×１、アダプタ、RGBケーブルになります。電源を入れての動作確認しております。おそらく問題無いとは思いますが、万一到着後動作不良がありましたら評価前でしたらご返品（ご返金）対応させていただきます。本体、コントローラ共に使用感ございます。宜しければお写真もご覧頂きご検討下さいませ。誠に恐れ入りますが中古かつ古いお品物でございますため、過度に状態をお気になされる方はお控え下さいますようお願い致します。佐川急便にて発送いたします。※匿名配送は過去に営業所（集荷含む）や、コンビニでの伝票貼り間違えなどのトラブルが多発したため今年よりほぼ全ての発送を佐川急便に委託しております。何卒、ご理解ご協力をお願いいたします。※誠に勝手ながら送料の関係上、北海道、沖縄、離島へお届けは、宅急便、ゆうパックのいずれかに変更し発送いたします。ご了承くださいませ。佐川急便の場合、時間帯指定可能でございます。午前中（8時〜12時）、12時～14時、14時～16時、16時～18時、18時～20時、18時～21時、19時～21時でご指定いただけます。ご希望でしたらご購入後にお申し付けください。なお、一部地域では時間帯指定お受け出来ない場合がございます。その場合は恐れ入りますが【指定なし】にて発送させていただきます。ご不明な点がございましたら、ご購入前にお尋ねくださいませ。