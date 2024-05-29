自衛隊モデル・コレクション 陸上自衛隊

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商品詳細
画像のものが全てです。箱に痛みがあります。開封品のためキズや汚れ、またパーツの欠品、破損などがあるかもしれませんのでジャンク扱いでお願いします。中古品にご理解いただける方よろしくお願いします。
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