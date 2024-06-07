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NEW ニンテンドー 3DS LL 本体 ライム×ブラック グリーン 緑
商品番号 P55507553012
商品名

NEW ニンテンドー 3DS LL 本体 ライム×ブラック グリーン 緑
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 8,413 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoNEWニンテンドー3DSLLブラック×ライムです。今後使用する機会がないため出品いたします。家電量販店の店頭で新品で購入しました。引き出しの中にて保管。動作確認済みタッチペンあり(本体の下部分に格納されています)充電器・保証書なし音量調節機能・3D調節機能壊れている部分はありません。本体外側に少々細かいスレ等があります。商品の状態は写真にてご確認くださいませ。中古品とご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。即購入OK♪ゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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