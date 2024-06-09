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SEVENTEEN ジョシュア YMMD イベント トレカ セブチ サノク
商品番号 N54696485529
商品名

SEVENTEEN ジョシュア YMMD イベント トレカ セブチ サノク
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セブチYOUMAKEMYDAYイベントジョシュア受け取った時から、画像のようでした。すぐにケースに入れたので未使用とさせていただいてます！#ijiプロフ必読SEVENTEEN防水加工・スリーブ・硬質ケースにて発送致します。即購入可値下げ❌大切に保管しておりましたが、経年のお品ですので気になさる方はご遠慮下さい。韓国製品のため初期難あることがございます。未使用ですが、自宅保管ですので神経質な方や気になる方はご遠慮下さい\u003e_\u003cセブチセブンティーントレカフォトカードエスクプスジョンハンジョシュアウジウォヌジュンホシスニョンディエイトミンギュドギョムDKソクミンスングァンバーノンディノTHE8ミンハオイチャンレアカード事前収録サノクオッチョナオチョナcaratzoneカラットゾーントレカharuhmv
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