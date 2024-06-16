小川芋銭画集　二重函入り　カッパの画家

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商品詳細
昭和６３年６月、日本経済新聞社発行。発行時定価５万円。B４判変形（大型本）、ハードカバー・布装、二重函入り。全２６６ページ。段ボールの外函（輸送函）にやや傷み。内函はややシミあり。画集本体はおおむね良好です。線引き、書き込み、蔵書印、値札跡、破れや折れはありません。カッパの画家、牛久沼の画聖などの異名をとる茨城県の生んだ文人画家の画業を一覧する一冊。（画像８～10枚目は図版の一部）#小川芋銭#小川_芋銭#本#芸術／絵画・彫刻
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