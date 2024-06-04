treasure アサヒ　うちわ　ソウルコン

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商品詳細
◎即購入可能こちら購入後トレカを保管するために開封したのみで一度も団扇も使っていないので状態も良いと思いますが、海外製品のためスレ等ある場合があります。神経質な方は購入をお控えください。トレカは硬質ケースに入れて発送致します！しっかり梱包してお送りいたします！ピケット 団扇
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