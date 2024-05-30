三間貴之 アクリルスタンド

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楽天コレクションくじにて購入した物になります。1度開封しておりますが未使用品になります。暗所にて大切に保管しておりました為状態良いかと思われますがあくまでも素人保管の為神経質な方は御遠慮下さい。即購入◎/お値下げ不可※ご不明な点ございましたらお気軽にコメント欄までお申し付け下さいませクールドジ男子三間貴之アクスタ