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商品詳細
楽茶碗南蛮人画吉村楽入共箱作歴しおり等入り口径11.1cm胴径11.5cm高さ8.7cm新品未使用になります南蛮屏風を参考に描いた茶碗です#茶碗#茶道具#楽#楽茶碗#南蛮人#南蛮屏風#吉村#楽入#萬福堂
http://narcologia.ru/goods/passionate369713.html
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茶道具 茶碗 楽 南蛮人 吉村楽入 新品未使用 | labiela.com
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