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絶版 未使用 ガンダムパーフェクトファイル 32冊セット
商品番号 C78215579168
商品名

絶版 未使用 ガンダムパーフェクトファイル 32冊セット
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用ガンダムパーフェクトファイル32冊セットです。20-2128-4752-5356-5968-69118-119となります。開封されているものは、中身を確認する為に開封しただけです。今のところ、バラ売りは考えておりません。極端な値引き交渉はお受けできません。よろしくお願いします。
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