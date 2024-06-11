絶版 未使用 ガンダムパーフェクトファイル 32冊セット

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商品詳細
未使用ガンダムパーフェクトファイル32冊セットです。20-2128-4752-5356-5968-69118-119となります。開封されているものは、中身を確認する為に開封しただけです。今のところ、バラ売りは考えておりません。極端な値引き交渉はお受けできません。よろしくお願いします。
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