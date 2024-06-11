Nintendo switch 有機ELモデル一式　プロコン付き

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動作確認済み。遊ぶ時間がないので出品いたします。出品時に30分程度プレイしましたが、特に問題なく遊べました。動作確認項目・ソフト読み込み・テレビ出力・携帯モードでのプレイ商品内容・switch有機EL本体・ドック、ジョイコン、グリップ、ケーブル類・プロコントローラー(ノーマル)・プロコントローラー(スプラトゥーンモデル)※ゲームソフトは動作確認用の為、含まれません。★ジョイコンはスティック部分が不具合で勝手に動きます。快適に遊ぶにはプロコンで遊ぶかジョイコンのみ買い替えをオススメします。商品状態は画像をご参照ください。ドックの背面部分のカバーはありません。画面の端っこ部分が少し白モヤっぽい感じが見受けられます。遊ぶ上で支障はないと思いますが、画像がこれ以上載せられないので、気にされる方はコメントください。主観では目立ったキズなどはなかったですが、あくまで中古品になりますので、中古品にご理解がない方や神経質な方は購入をお控えください。外箱はないので初期化した上でプチプチに包んで発送いたします。#ニンテンドースイッチ本体