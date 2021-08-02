【カレーハウスCoCo壱番屋 今日も元気だ! カレーがうまい!!】ココイチ

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■配送商品・カレーハウスCoCo壱番屋今日も元気だ!カレーがうまい!!■コンディション【商品表面未開封シュリンクビニール付】・目立った痛み、スレ、汚れなし。アルコール消毒クリーニング処理済。・未使用未開封のためシュリンク破れなし。■注文から1～2日以内で発送■日本国内正規品■検品時清潔な手袋を着用■アルコール消毒クリーニング処理済■シールなどが付着していた場合でも、商品に影響ないクリーニング処理を施しております。■当商品はクリスタルパック、プチプチ、梱包材の３重構造でお客様へ安全、安心にお届けいたします。■新品できれいなクリスタルパックに包んでいることで、防水、ホコリ、輸送中の思わぬアクシデントに対して防げます。■配送方法：らくらくメルカリ便（補償あり）■何か小さなことでも分からないことがございましたら、お気軽にご連絡ください♪