新品　未使用　PS5 プレイステーション5本体　CFIJ-10000 ホライゾン

◼︎PlayStation5HorizonForbiddenWest同梱版CFIJ-12000・ディスクドライブ・HorizonForbiddenWestDLコード同梱版Amazon購入品になります。公式ストア販売価格：66,968円（税込）●個人情報塗りつぶしの領収書お付けします。(2023.10.09購入品)※外装(厚紙)表面左下破けあります(写真1)•外装(厚紙)上部左傷みがあります(写真2)•中箱右上凹み、下部傷あります(写真4.6)ですので他の出品者様より安くしております。※中身は新品未使用品です。●神経質な方はご購入をお控え下さい。Amazon購入品発送はAmazonで送られてきた段ボールを使用、梱包してらくらくメルカリ便で発送手続きしていきます(写真1)大きすぎる為、ヤマト集荷依頼でお願いする予定です。タイミングによっては発送が遅くなりますので予めご了承くださいませ。●すり替え防止のため、購入後の返品、返金、交換等は対応できません。万が一、初期不良の場合や通常使用時における製品故障の場合に関しましては、購入者様のほうでメーカー保証でのご対応をお願いいたします。●詳細は画像にて状態をご確認いただければと思いますが、箱の外装のたわみが多少あります。完美品を求める方の御購入は御遠慮いただきよう、よろしくお願いいたします。即購入可能です。＜同梱物＞・PlayStation5ディスクドライブ本体×1・ワイヤレスコントローラー×1・ベース×1・電源コード×1・HDMIケーブル×1・USBケーブル×1・印刷物一式×1・ASTRO'sPLAYROOM（プリインストールゲーム）×1・PlayStation5用HorizonForbiddenWestゲーム本編ダウンロード版（プロダクトコード）×1#PS5#プレステ5#PlayStation5#Horizon_Forbidden_West同梱版#プレイステーション5#Horizon_Forbidden_West#ホライゾンps5



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