【未開封】BTS JIMIN FACE RING 9号

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商品詳細
BTSジミンFACE指輪リング9号weverseショップにて購入後そのまま保管し、撮影のために段ボールを開けました。商品は新品未開封です。※海外製品、未開封のため初期不良などがある場合がございます。返品、交換はできませんので、ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。
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BTS JIMIN FACE Ring Silver S 9号 | フリマアプリ ラクマ
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