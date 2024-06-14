ベイブレード バースト まとめ売り

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商品詳細
ベイブレードバーストまとめ売り写真内のスタジアムは割れておりましたので、商品には含まれておりません。ベイブレード17個フルカスタムベイランチャー2個上記の出品となります。実際に遊んでいた物となりますので、ご了承ください。
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