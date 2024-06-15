【極美品】超音波白内障手術−基本操作から難症例へのチャレンジ 新ES Now 1

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ご覧頂きありがとうございます。「新ESnowno.1」山本哲也/江口秀一郎/BissenMiyazimaHiroko定価:￥12000【商品状態】特筆すべき傷み・折れなどありません。マーカー記入はありません。中は問題なく読める状態です。確認を行いましたが、その他の書き込み等の見落としがあるかもしれませんご了承の上、ご購入下さい。【注意事項】個人保管の中古品です。使用感は人によって感じ方に差があります。神経質な方のご購入はお控え下さい。購入後のクレームは対応しかねます。上記をご理解頂ける方のご購入をお願いします。【発送に関して】送料無料の匿名配送で対応致します。【その他】喫煙者＆ペットはなしの環境で管理しています。#山本哲也#山本_哲也#江口秀一郎#江口_秀一郎#BissenMiyazimaHiroko#Bissen_Miyazima_Hiroko#本#自然／医療・薬学・健康