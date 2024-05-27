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Nintendo 3DS LL ホワイト　【動作確認済】
商品番号 X49463894705
商品名

Nintendo 3DS LL ホワイト　【動作確認済】
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nintendo3DSLLホワイト　【動作確認済】本体、4GBのメモリーカードの出品です。タッチペン、充電器、ソフトは付属致しません。ソフトを入れてのボタン類の動作確認済です。初期化済み。中古品ですので、傷、擦れ傷等あります。素人検品ですので見落として等あるかもしれません。ご理解のうえご購入お願いいたします。
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【動作良好】ニンテンドー3DS LL ホワイト
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ニュースリリース : 2013年3月12日
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