Nintendo 3DS LL ホワイト　【動作確認済】

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商品詳細
Nintendo3DSLLホワイト 【動作確認済】本体、4GBのメモリーカードの出品です。タッチペン、充電器、ソフトは付属致しません。ソフトを入れてのボタン類の動作確認済です。初期化済み。中古品ですので、傷、擦れ傷等あります。素人検品ですので見落として等あるかもしれません。ご理解のうえご購入お願いいたします。
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