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SEVENTEEN セブチ FML LOVE 会場限定 トレカ ユニバ コンプ
商品番号 I55469657514
商品名

SEVENTEEN セブチ FML LOVE 会場限定 トレカ ユニバ コンプ
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 3,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEVENTEENセブチFMLLOVE会場限定来場者限定トレカ東京ドームユニバユニバーサルミュージック特典コンプコンプリート※一度開封しておりますが、中身には触れておりません。外から見た限りでは目立った傷はありませんが、未開封ですので初期難等は確認出来かねます。！また、写真3枚目のとおり、外袋のバーコードを外す際の汚れが残っておりますので、ご理解いただける方のみご購入お願いいたします。！【発送について】厚紙補強＋防水加工のうえで匿名配送を予定しております。その他ご不明点ありましたら、お気軽にコメントください！
http://narcologia.ru/goods/capitation484608.html
http://narcologia.ru/goods/conception714057.html
http://narcologia.ru/goods/approximate281620.html

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