SEVENTEEN セブチ FML LOVE 会場限定 トレカ ユニバ コンプ

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商品詳細
SEVENTEENセブチFMLLOVE会場限定来場者限定トレカ東京ドームユニバユニバーサルミュージック特典コンプコンプリート※一度開封しておりますが、中身には触れておりません。外から見た限りでは目立った傷はありませんが、未開封ですので初期難等は確認出来かねます。！また、写真3枚目のとおり、外袋のバーコードを外す際の汚れが残っておりますので、ご理解いただける方のみご購入お願いいたします。！【発送について】厚紙補強＋防水加工のうえで匿名配送を予定しております。その他ご不明点ありましたら、お気軽にコメントください！
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http://narcologia.ru/goods/conception714057.html
http://narcologia.ru/goods/approximate281620.html
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