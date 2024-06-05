こちら『SONYPlayStation41TBモデル』になります。さらにPS4本体に加え、『CALLOFDUTY』のソフトを4本をお付けします。ソフトがない方もすぐに遊ぶことができます！配送時に傷つかないよう、丁寧に包装させて頂きます✨・本体、コントローラー共に動作確認済みあまり使用していないので操作も良好です！・簡易除菌、清掃済み♪【商品説明】▶︎本体、コントローラー共に出品にあたり動作確認済みですので、問題なく使うことが出来ます。▶︎コントローラーはFPSで動作確認済みPSオンラインに接続をすれば無料DLゲームで遊んだり、YouTubeなどの動画サービスを利用出来ます‼️【内容品】○外箱〇本体〇純正コントローラー〇USBケーブル〇HDMIケーブル〇電源ケーブル〇CODソフト4本過去に1度もトラブルなく動作しておりました。専用コード類全て付属しています。【発送について】・匿名配送、送料無料です♪・メルカリ便なので追跡番号もあります。⭕️早い者勝ちとなりますので交渉中でも購入手続きされた方を優先させて頂きます。中古品の為、多少の傷等ある場合が御座います。神経質な方はお控え下さい。



PlayStation 4 グレイシャー・ホワイト 1TB (CUH-2100BB02)【メーカー生産終了】



PlayStation®4 グレイシャー・ホワイト 1TB CUH-2100B… | eclipseseal.com



G07-05 PS4 本体 グレイシャー・ホワイト 1TB CUH-2100B… 最も www ...



プレステ4 グレイシャー•ホワイト 1TB CUH-2100B セット | labiela.com



PlayStation®4 グレイシャー・ホワイト 1TB CUH-2100B…



プレステ4 グレイシャー•ホワイト 1TB CUH-2100B セット | labiela.com



プレステーション4 グレイシャー・ホワイト 1TB CUH-2100B… 人気激安 ...



PlayStation4 - PlayStation®4 グレイシャー・ホワイト 1TB CUH-2100B ...



Amazon.co.jp: PlayStation 4 グレイシャー・ホワイト 500GB (CUH ...



PlayStation4 - PlayStation®4 グレイシャー・ホワイト 1TB CUH-2100B ...



PlayStation4 CUH-2100B B02 1TB | tradexautomotive.com



プレステ4 グレイシャー•ホワイト 1TB CUH-2100B セット | labiela.com



プレステ4 グレイシャー•ホワイト 1TB CUH-2100B セット | labiela.com



PlayStation4 - PlayStation®4 グレイシャー・ホワイト 1TB CUH-2100B ...



在庫処分大特価!!】 PlayStation®4 グレイシャー・ホワイト 1TB CUH ...