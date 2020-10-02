筋書　平成22年3月御名残三月大歌舞伎

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筋書 平成22年3月御名残三月大歌舞伎歌舞伎座さよなら公演 御名残三月大歌舞伎2010年3月 歌舞伎座演目 加茂堤、桜門五三桐、女暫、筆法伝授、弁天娘女男白浪、道明寺、石橋出演 片岡仁左衛門 坂東玉三郎 松本幸四郎 中村吉右衛門 尾上菊五郎 尾上菊之助ほか経年劣化はありますが、中身のページには破れ、シワ、折目なく、綺麗な状態です。写真でも状態の確認をおねがいします。