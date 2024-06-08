宮本佳実　My work life style Card オラクルカード

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2022年６月に限定で販売されてた物です。現在は販売されていません。購入してから、数回使っていました。使わなくなったのでお譲りします。目立った汚れなどはありません。中身は、カードとカードメッセージの解説書が付いています。