液晶美品★Nintendo Switch 有機ELモデル スイッチ本体

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商品詳細
A1N99コメントなし即購入大丈夫です！NintendoSwitch有機EL本体のみニンテンドースイッチ任天堂スイッチ液晶のみ新型Switch本体2022年製＊動作確認済み＊2022年製全体的にキレイな状態ですが中古品になりますので、使用に伴う多少のヨゴレやダメージ等ご了承下さい。神経質な方はご遠慮ください。画像のものが全てになります。#ニンテンドースイッチ#任天堂スイッチ#SwitchHEG-001
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