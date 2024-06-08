へべれけ ファミコンソフト

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まず初めに、残念だったの評価のある方とあまり取引はしたくありません。プロフィールを必ず読んで下さい。レアソフトです。最近はファミコンで遊んでないので、動作は未確認ですが、去年は起動しました。しかし機種本体にもよるかもしれませんので、ジャンク扱いでお願い致します。保証は出来ません。すり替え防止の為返品返金は対応出来ません。